Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

11.02.2025 | Kreis Stormarn | 10.02.2025 - Ahrensburg

Am Montag (10.02.2025) kam es in Ahrensburg, an der Kreuzung Brauner Hirsch und Ginsterweg, gegen 22:05 Uhr, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, wobei ein Pkw, ein Verkehrsschild und der dortige Grünstreifen beschädigt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 43-jährige Hamburger mit einem VW Caddy die Straße Brauner Hirsch. Beim Rechtsabbiegen in den Ginsterweg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der VW Caddy gegen ein Verkehrsschild. Der Versuch sich vom Unfallort abzusetzen misslang, da sich der Pkw auf dem Grünstreifen festgefahren hatte. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten, mittels eines freiwilligen Atemalkoholtests, ein vorläufiger Wert von 2,35 Promille bei dem Unfallverursacher festgestellt werden. Die Blutprobenentnahme wurde durch die Polizei angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt ca. 1900 Euro.

Der Fahrzeugführer aus Hamburg wird sich des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

