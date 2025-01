Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw durchsucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße;

Tatzeit: zwischen 29.11.205, 14.30 Uhr, und 30.01.2025, 08.40 Uhr;

In das Innere eines geparkten Autos eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug, das an der Eintrachtstraße stand. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen nichts. Wie sie in den Pkw gelangt sind, ist nicht bekannt. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell