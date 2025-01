Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Bargeld entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Langestück;

Tatzeit: 28.01.2025, 11.55 Uhr;

Die Kasse eines Hofladens haben zwei Unbekannte am Dienstag in Borken-Gemen aufgebrochen und daraus einen geringen Bargeldbetrage entwendet. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 11.55 Uhr an der Straße Langestück. Einer der beiden Tatverdächtigen war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, eine hellblauen Jeans, einer schwarzen Mütze und weißen Schuhen; der andere Mann trug eine schwarze Hose, einen roten Pullover, eine schwarze Jacke und ein graues Cappy. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell