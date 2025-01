Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Seniorendomizil

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Zum Bahnhof;

Tatzeit: 29.01.2025, zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr;

In einem Seniorenheim zugeschlagen hat ein dreister Dieb in Gronau. Der Mann betrat das Domizil am Mittwoch gegen 13.00 Uhr und täuschte einen Besuch vor. Er begab sich in das Zimmer einer Bewohnerin. Um von sich abzulenken, bat er die Frau um ein Glas Wasser. Während sie ihm dies einschenkte, entwendete der bislang Unbekannte eine Geldbörse aus einer Schublade und entfernte sich. Kurze Zeit später stellte eine Mitarbeiterin des Seniorenheims den Verlust ihres Mobiltelefons aus einem Büro fest. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 - 1,90 Meter groß, schlank, mit schütterem kurzem Haar und dunkel gekleidet. Er führte außerdem einen großen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell