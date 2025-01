POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Heek (ots) - Tatzeit: Heek-Nienborg, Schützenstraße; Tatzeit: zwischen 24.01.2025, 12.00 Uhr, und 28.01.2025, 12.00 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heek-Nienborg. Die Täter montierten mehrere Kupferfallrohre von einem Kindergarten an der Schützenstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr