Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung: Leuskesweg in Heek nach Verkehrsunfall gesperrt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Leuskesweg;

Unfallzeit: 28.01.2025, 15.50 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 20-Jährige am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Heek. Die Radfahrerin hatte mit ihrem Pedelec den Leuskesweg aus Richtung Stroot kommend auf dem linksseitigen Gehweg befahren. In Höhe der Straße Haferkamp beabsichtigte sie, die Fahrbahn des Leukeswegs zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 35-Jährigen aus Heek und die 20-Jährige stürzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Leukesweg blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell