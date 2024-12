POL Schwaben Nord: Infostand auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 2639 vom 28.11.2024 berichteten wir wie folgt: Pfersee - Am Mittwochabend (27.11.2024) kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brand eines Mülltonnenhauses in der Kirchbergstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. ...

