POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (10.12.2024), in der Zeit von 20.00 Uhr bis 20.25 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Jugendhauses in der Schackstraße. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Rückfragen ...

