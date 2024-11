POL-NOM: Zeuge nach Unfall gesucht

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 05.11.2024, 12.00 - 12.45 Uhr NORTHEIM (mil) Am Dienstag kam es im Tatzeitraum zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug die Lange Straße in Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Angerstein und touchierte dabei den linken ...

mehr