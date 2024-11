Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 05.11.2024, 12.00 - 12.45 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstag kam es im Tatzeitraum zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug die Lange Straße in Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Angerstein und touchierte dabei den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Opel Pkw. Anstatt sich um die schadensregulierenden Maßnahmen zu kümmern, flüchtete die unbekannte Person vom Unfallort.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell