POL-BOR: Heek-Nienborg - Fallrohre entwendet

Velen (ots) - Unfallort: Velen-Ramsdorf, An der Gräfte; Unfallzeit: 28.01.2025, zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr; Von der Unfallstelle davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ramsdorf. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße An der Gräfte hatte er am Dienstag einen grauen Mazda angefahren und beschädigt. Der Wagen hatte dort zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr gestanden. Ohne sich um den ...

