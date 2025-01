Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - In Kreisverkehr übersehen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Agathastraße / Gronauer Straße;

Unfallzeit: 28.01.2025, 13.25 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 73-Jährige am Dienstag in Gronau. Ein 46-jähriger Mann aus Schüttorf war auf der Gronauer Straße in Richtung Eper Straße unterwegs. Gegen 13.25 Uhr fuhr er mit seinem Van in den Kreisverkehr Gronauer Straße / Agathastraße ein und übersah dabei die 73-jährige Gronauerin, die sich mit ihrem Fahrrad bereits in dem Kreisel befand. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (ms)

