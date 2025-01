Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Versuchter Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Stenern, Robert-Koch-Ring;

Tatzeit: 29.01.2025, 23.05 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt einbrechen wollte ein Unbekannter am Mittwochabend gegen 23.05 Uhr in Bocholt-Stenern. Zeugen hatten einen Mann bemerkt, der auf das Dach des Gebäudes am Robert-Koch-Ring gestiegen waren. Dort versuchte der Täter, eine Dachluke mit Gewalt zu öffnen. Die sofort verständigte Polizei traf kurze Zeit später am Tatort ein. Der dunkel gekleidete Unbekannte hatte sich jedoch entfernt; ins Innere des Geschäfts war er nicht gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell