POL-NOM: Täter vom Diebstahl festgestellt

Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 16.45 - 17.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - E-Scooter geklaut.

Am Donnerstag erschien gegen 17.15 Uhr ein 21-jähriger Northeimer in der Northeimer Dienststelle, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen. Den E-Scooter hatte er unverschlossen in der Güterbahnhofstraße abgestellt, währenddessen er in einem Geschäft war. Als er aus dem Geschäft kam, war der E-Scooter im Wert von ca. 440 Euro nicht mehr vor Ort.

Um 17.40 Uhr erschien der Geschädigt erneut bei der Polizei Northeim und gab an, dass sich sein E-Scooter wieder in seinem Besitz befindet. Als er bei einem Supermarkt in der Graf-Otto-Straße war, habe er seinen E-Scooter mit zwei Personen (1x männlich, 1x weiblich) festgestellt. Der Mann gab bei ihm an, dass sie den E-Scooter gefunden hätten und diesen zur Polizei bringen wollten. Anschließend wurde ihm der E-Scooter übergeben.

Einige Minuten nach dem zweiten "Besuch", erschien er ein drittes Mal bei der Polizei Northeim und konnte mitteilen, dass sich die beiden Personen nun im Bereich der Wallanlagen aufhalten.

Zwei Polizisten begaben sich sofort zu den Wallanlagen und konnten die beiden Personen feststellen. Diese versuchten zu Fuß in Richtung Zwinger zu flüchten, gaben die Flucht nach kurzer Zeit jedoch auf. Bei der Kontrolle gaben der 22-Jährige und seine 18-jährige Begleitung (whft. Northeim) an, den E-Scooter gefunden zu haben. Sie hätten diesen mitgenommen, um ihn bei der Polizei abzugeben.

Gegen die beiden Personen wird nun wegen des Diebstahls ermittelt.

