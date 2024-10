Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Morgen des 11. Oktober (Samstag), zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr, ereignete sich auf der Marienstraße ein Verkehrsunfall. Eine Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Scherpenseel. Kurz nach der Bushaltestelle Marienstraße beschädigte sie mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines parkenden Fahrzeugs. Die Unfallverursacherin wartete an der Unfallstelle und ließ ihre Kontaktdaten am Fahrzeug zurück. Es erschien allerdings niemand und so fuhr sie davon und suchte gegen Mittag nochmals die Unfallstelle auf. In der Zwischenzeit war der silberne Polo mit der Städtekennung (AC-) weggefahren worden. Da sich seitdem niemand gemeldet hat, beschloss die Geilenkirchenerin sich an die Polizei zu wenden und den Unfall nachträglich anzuzeigen. Nun wird der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs gesucht. Personen die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

