Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Streit auf der Parkhofstraße/Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Samstag (12. Oktober), wurde die Polizei um 19.45 Uhr zu einem Vorfall auf der Parkhofstraße gerufen. Die Streifenbeamten trafen auf einen Zeugen, der über einen Streit von zwei Männern berichtete. Der Täter habe den Geschädigten mittels Schlägen Richtung Kopf und Bauch verletzt. Als der Zeuge den Streit schlichten wollte, zog der Täter ein Messer und bedrohte die beiden Männer mit diesem. Nach einem Handgemenge flüchtete der unbekannte Täter. Auch der Geschädigte entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Zeuge konnte die beiden Beteiligten wie folgt beschreiben: Der Tatverdächtige Mann hatte eine Glatze, war zwischen 30 und 40 Jahre alt, ungefähr 1,90m groß und schlank. Er trug schwarze Kleidung. Der Geschädigte, ebenfalls ein Mann, war 20 bis 25 Jahre alt, und ungefähr 1,85m groß. Er trug eine Nike Kappe, eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jogginghose. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zu dem beschriebenen Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

