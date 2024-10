Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Freitag, 11. Oktober, ereignete sich an der Erkelenzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Heinsberger schwer verletzt wurde. Er fuhr mit seinem Kleinkraftrad hinter einem Sprinter die Erkelenzer Straße in Richtung Schulstraße. Als der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhielt und zurücksetzte, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen, erfasste er den Zweiradfahrer hinter sich mit dem Heck seines Fahrzeugs. Durch den Aufprall stürzte der Jugendliche zu Boden und sein Fahrzeug geriet unter den Transporter. Der Jugendliche erlitt durch den Unfall Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Fahrer des Transporters verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht.

