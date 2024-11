Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rote Ampel übersehen und Unfall verursacht

Northeim (ots)

Northeim OT Hammenstedt, Bundesstraße 241 / In der Linde, Donnerstag, 21.11.2024, 10.20 Uhr

HAMMENSTEDT (Wol) - Eine Person leicht verletzt.

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr kam es in Hammenstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 41-jährige Frau aus Hattorf befuhr mit einem Ford die B 241 aus Northeim in Richtung Katlenburg. Im Ortsteil Hammenstedt übersah sie im Kreuzungsbereich zur Straße "In der Linde" das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau mit ihrem Renault ebenfalls den Kreuzungsbereich aus der Straße "in der Linde". Zwischen den beiden Autos kam es zum Zusammenstoß.

Durch den Unfall verletzte sich die 45-Jährige leicht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro und der Renault musste zudem abgeschleppt werden.

