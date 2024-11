POL-NOM: Fußgänger übersehen

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, (Getränkemarkt), Mittwoch, der 20.11.2024, 18:34 Uhr. Eine 39- jährige aus Uslar wurde am Mittwoch beobachtet, wie sie eine Flasche hochprozentigen Alkohol aus dem Verkaufsraum eines Getränkemarktes entwendete. Durch Videoaufzeichnungen und detaillierte Beschreibungen durch Zeugen konnten die eingesetzten Beamten sie später antreffen. Eine Strafanzeige wurde gestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

