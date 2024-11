POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Hardegsen, Bundesstraße 446 Höhe der Abfahrt Lutterhausen/Moringen, Montag, 18.11.2024, 16.45 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 07.45 Uhr HARDEGSEN (Wol) - 40 Liter Diesel gestohlen. Am Mittwoch wurde der Polizei Northeim gemeldet, dass es im Zeitraum von Montag ca. 16.45 Uhr bis Dienstag ca. 07.45 Uhr zu einem Dieseldiebstahl im Bereich Hardegsen kam. Der Diebstahl ereignete sich an einer Lagerfläche an der Bundesstraße 446 in Höhe der Abfahrt ...

