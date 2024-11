Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dieseldiebstahl

Northeim (ots)

Hardegsen, Bundesstraße 446 Höhe der Abfahrt Lutterhausen/Moringen, Montag, 18.11.2024, 16.45 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 07.45 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - 40 Liter Diesel gestohlen.

Am Mittwoch wurde der Polizei Northeim gemeldet, dass es im Zeitraum von Montag ca. 16.45 Uhr bis Dienstag ca. 07.45 Uhr zu einem Dieseldiebstahl im Bereich Hardegsen kam.

Der Diebstahl ereignete sich an einer Lagerfläche an der Bundesstraße 446 in Höhe der Abfahrt Lutterhausen/Moringen. Dort war über den oben genannten Zeitraum ein Lkw geparkt. An diesem wurde der Tankdeckel mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam geöffnet und der Kraftstoff aus dem Tank entwendet.

Insgesamt konnten ca. 40 Liter im Wert von geschätzt 145 Euro gestohlen werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell