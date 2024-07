POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 28.07.2024 bis 30.07.2024 zwei Motorroller zu entwenden. Das Vorhaben scheiterte. Die Kleinkrafträder waren im Bereich der Mundenheimer Straße abgestellt. Durch den Versuch entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 40 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

