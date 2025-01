POL-EL: Twist - Mauer beschädigt

Papenburg (ots) - Am Freitag zwischen 9:30 und 9:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in einer Parkbucht an der Straße Splitting rechts in Papenburg in Höhe der Hausnummer 48 abgestellten weißen VW Bulli. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

