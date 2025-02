POL-DN: 27-Jähriger randaliert - Krankenhauspförtner verletzt

Langerwehe (ots) - Böse überrascht wurden am Donnerstag (27.02.2025) Verantwortliche einer Karnevalsgesellschaft in Langerwehe. Unbekannte waren in das Festzelt eingebrochen. Ersten Ermittlungen zu folge drangen der oder die Unbekannten in der Zeit zwischen Mittwoch (26.02.2025), 16:30 Uhr, und Donnerstag, 13:30 Uhr, in das Zelt an der Gesamtschule in Langerwehe ein. Hier stahlen sie nach ersten Angaben Getränke und Leergut in nicht bekanntem Wert. Die Kriminalpolizei hat ...

mehr