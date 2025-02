POL-DN: Mercedes gestohlen

Nideggen (ots) - Zwischen Dienstag (25.02.2025) und Mittwoch (26.02.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße Auf der Gries. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zwischen 18:30 Uhr am Dienstag und 06:50 Uhr am Mittwoch gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte das Büro. Anschließend brach er die Tür zu einem weiteren Büro auf und durchwühlte auch dieses. Nach ...

