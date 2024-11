Iserlohn (ots) - Eine 86-jährige Frau ist vergangene Nacht bei einem Brand in einer Seniorenresidenz an der Hagener Straße ums Leben gekommen. Gegen 1.54 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Laut Angaben der Feuerwehr stand die im 2. Obergeschoss befindliche Wohnung des Opfers zum Zeitpunkt des Eintreffens bereits in Vollbrand. Die Dame konnte nur noch tot ...

