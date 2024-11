POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr brannte an der Hardenbergstraße Papier in einem Sammelcontainer. Die Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern. Der Behälter blieb intakt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei ergab keinen Hinweis auf Tatverdächtige. Eine stark alkoholisierte Frau hat in der vergangenen Nacht immer wieder den ...

