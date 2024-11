Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand - Notruf missbraucht

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr brannte an der Hardenbergstraße Papier in einem Sammelcontainer. Die Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern. Der Behälter blieb intakt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei ergab keinen Hinweis auf Tatverdächtige.

Eine stark alkoholisierte Frau hat in der vergangenen Nacht immer wieder den Notruf 112 gewählt. Insgesamt dreimal rückte die Polizei aus. Um 22.15 Uhr setzten sich die Rettungskräfte zum ersten Male in Bewegung und rückten mit Sonder- und Wegerechten zur Düppelstraße aus. Die Frau hatte von einer bewusstlosen Person in ihrer Wohnung berichtet. Die lag allerdings nur aufgrund ihres Alkoholpegels auf dem Boden und verließ die Wohnung eigenständig. Um 0.40 Uhr meldete sich die Kreisleitstelle der Feuerwehr erneut bei der Polizei, weil die Frau immer wieder an der Leitung war. Eine Polizeistreife bewegte die 54-Jährige dazu, ins Bett zu gehen. Dort hielt es sie aber offenbar nicht lange. Nach weiteren Notrufen forderte die Feuerwehr erneut die Polizei an. Die Beamten schrieben gegen 3 Uhr eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauchs. Es gab weder medizinischen Notfall noch Bedrohungen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell