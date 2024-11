Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Kierspe (ots)

Eine meinerzhagener Streifenwagenbesatzung führte in der vergangenen Nacht Verkehrskontrollen durch und wollte gegen 00:50 Uhr einen aus Meinerzhagen kommenden Pkw anhalten, der die B54 in Richtung Kierspe befuhr. An der Kreuzung Kölner Straße / Volmestraße wurden Anhaltesignale gegeben, der Opel begann zu beschleunigen und wurde bis zum Bahnhof in Halver-Oberbrügge verfolgt. Der Fahrzeugführer floh zu Fuß und hinterließ seine 39 Jahre alte Beifahrerin aus Halver im Fahrzeug. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz konnte durch die Polizeibeamten im Nahbereich entdeckt werden, er hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Er wurde durch die Polizei überwältigt und zu einer Polizeidienststelle gebracht, gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Zudem wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt: Drogen- und Alkoholtest waren positiv, er besitzt keinen Führerschein, er gab falsche Personalien an, leistete Widerstand bei den Maßnahmen und war in Besitz illegaler Drogen. Zudem wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihm wurde Blut abgenommen, das Auto wurde als Tatmittel sichergestellt. Nun folgt eine Überstellung an eine Justizvollzugsanstalt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell