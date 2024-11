POL-MK: Automatenaufbruch

Werdohl (ots) - Obwohl er bereits Hausverbot hatte, tauchte ein 29-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einer Apotheke in der Innenstadt auf und entwendete ein EC-Kartenterminal. Gegen 15.30 Uhr betrat er die Apotheke und verlangte Drogen. Als ihm die Mitarbeiter die nicht aushändigten, nahm er das Terminal an sich und verschwand. Draußen vor der Apotheke nahmen ihm Polizeibeamte das Gerät wieder ab und schrieben ...

