Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit Teleskopschlagstock - Jugendliche werfen Böller vor Pkw

Plettenberg (ots)

Mit einem Teleskopschlagstock in der Tasche versuchte ein 21-jähriger Plettenberger am Donnerstag, Ware aus einer Drogerie an der Grünestraße zu stehlen. Mitarbeiter wurden auf ihn aufmerksam. Er ließ sich in das Büro führen und packte das Diebesgut - darunter Männerpflegeartikel, Energydrinks und Halsschmerztabletten - wieder aus. Als die Polizei eintraf, versuchte er, vor den Beamten einen Teleskopschlagstock zu verstecken. Das gelang ihm jedoch nicht. Den Stock bezeichnete er selbst als als "Meinungsverstärker". Er bekam eine Strafanzeige wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen.

Drei Jugendliche sind am Donnerstagabend am Hestenbergtunnel vor einen Pkw gesprungen und haben einen Knallkörper vor den Wagen geworfen. Gegen 18.15 Uhr befuhr die Plettenbergerin den Tunnel in Fahrtrichtung Herscheid. Wie sie später der Polizei berichtete, sprangen am Ausgang des Tunnels von rechts drei Jugendliche auf die Straße. Die Fahrerin bremste bis fast zum Stillstand. Die Jugendlichen rannten weiter und hätten ihr einen Böller vor den Pkw geworfen, der explodierte. Anschließend seien die Jugendlichen zum Fahrradweg und dort weiter Richtung Hit-Markt gelaufen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zehn Minuten später brannte am Hit-Markt ein Müllcontainer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

