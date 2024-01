Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss in Varel kontrolliert - Beamte leiten Verfahren gegen 49-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Mittwochvormittag wurden Beamte der Vareler Polizei auf den männlichen Fahrzeug-Führer eines VW Polo im Jethausermoorweg aufmerksam und unterzogen diesen einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein Test am mobilen Atemalkoholtestgerät ergab einen Wert in Höhe von 0,54 Promille. Der 49-jährige Mann aus Varel muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell