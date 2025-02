Polizei Düren

POL-DN: Drei Tageswohnungseinbrüche an Weiberfastnacht

Düren Niederzier (ots)

In Arnoldsweiler, Oberzier und Rölsdorf wurde am Donnerstag, 27.02.2025, tagsüber eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Ellener Straße in Arnoldsweiler nutzten bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr - 18:00 Uhr. Sie gingen zunächst die Haustür an, gelangten dann aber gewaltsam durch ein Fenster ins Innere des Hauses, wo sie mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeugbrief. Die Täter verließen das Objekt vermutlich durch die Haustür und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Weniger als eine Stunde waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Pagenhau in Oberzier außer Haus. Zwischen 15:05 Uhr und 16:00 Uhr gelangten Einbrecher durch den Garten zur Terrassentür am Wohnzimmer, die sie gewaltsam öffneten. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Was genau fehlte, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flurstraße in Rölsdorf mussten ebenfalls eine böse Überraschung erleben, als sie von einer Karnevalsparty zurückkehrten. Unbekannte Täter hatten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung gewaltsam geöffnet. Sie durchwühlten die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Portemonnaie und einen Möbeltresor. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen

Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen an den genannten Örtlichkeiten gemacht habe, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell