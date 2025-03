Polizei Düren

POL-DN: Firmeneinbruch- Zeugen gesucht

Nideggen (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in das Gebäude einer Agrargenossenschaft in Straße "Auf der Gries" in Nideggen- Embken aufgenommen.

Am frühen Samstagmorgen (01.03.2025) wurden Einsatzkräfte der Polizei aus Kreuzau und Düren nach Embken entsandt, da die Leitstelle von einer Alarmfirma über einen aufgelaufenen Einbruchalarm informiert worden war. Mit zeitnahem Eintreffen der Streifenwagen um kurz vor 05:00 Uhr stellten die Besatzungen fest, dass sich unbekannte Personen Zutritt auf das Firmengelände verschafft hatten. Hierzu hatten sie offensichtlich eine Türe im Zaun, welcher das Gelände umfriedet, aufgehebelt. An der Seite eines auf dem Gelände befindlichen Gebäudes wurde ein offenstehendes Fenster, welches offenkundig gewaltsam geöffnet worden war, festgestellt. Die Durchsuchung des Gebäudes nach möglicherweise noch anwesenden Einbrechern verlief ergebnislos. Aufgrund getroffener Feststellungen im Gebäude ist davon auszugehen, dass der oder die unbekannten Einbrecher sich im Gebäude auf die Suche nach Diebesgut machten. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden. Kräfte der Kriminalwache erschienen vor Ort und führten eine Spurensicherung durch. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit, in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 04:30 Uhr und 04:55 Uhr Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Düren unter der 02421- 949-0 oder alternativ per Email unter poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

