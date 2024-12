Polizei Gütersloh

POL-GT: Straßensperrung nach Verkehrsunfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (IW) - Donnerstagnachmittag (12.12., 17.50 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw an der Kreuzung Bielefelder Straße / Barnhauser Straße in Borgholzhausen. Eine 41-jährige Bielefelderin fuhr mit einem VW Polo auf der Barnhauser Straße und wollte an der dortigen Kreuzung nach links auf die Bielefelder Straße in Richtung Werther abbiegen. Mit in dem Fahrzeug saß ihre 12-jährige Tochter. Eine 58-jährige Frau aus Dissen fuhr zeitgleich mit einem VW T-Roc auf der Bielefelder Straße in Richtung Werther. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt, sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und werden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 40.000 Euro geschätzt.

