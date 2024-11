Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Jülich

Jülich (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.11.2024) ereignete sich um 13:55 Uhr ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Kreisbahnstraße / Theodor-Heuss-Straße in Jülich, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Seniorin mit ihrem Pedelec zu Fall. Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten liegen bislang nicht vor. Auch die Frage, in welche Richtung die Dame unterwegs war, ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Frau aus Jülich wurde bei dem Sturz schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

