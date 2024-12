Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer auf dem Nordring

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochmorgen (11.12., 07.35 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Nordring/ Friedhofsweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Zuvor befuhren ein 20-jähriger Lippstädter mit einem Mazda sowie ein 18-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Fahrrad den Nordring in Richtung Am Sandberg. In Höhe der Einmündung Friedhofsweg beabsichtigte der Radfahrer nach links abzubiegen und ordnete sich hierfür in der Fahrbahnmitte ein. Der nachfolgende Mazda-Fahrer übersah den Radfahrer eigenen Angaben nach und kollidierte in der Folge mit dem 18-Jährigen.

Der 18-Jähriger wurde zunächst leicht verletzt durch den eingesetzte Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er anschließend doch stationär. Der Mazda-Fahrer blieb unverletzt. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell