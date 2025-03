Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Issum (ots)

Am 14. Oktober 2024 hat ein unbekannter Täter in einer Drogerie an der Rheurdter Straße Kosmetikartikel im Wert von knapp 2.900 Euro gestohlen. Er nutzte einen mitgeführten Kinderwagen, um das Diebesgut zu verstauen. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/161297

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell