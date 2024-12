Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Fahrzeuge durch Tritte beschädigt +++ Tatverdächtiger ermittelt

Delmenhorst (ots)

Durch Vandalismus sind in Delmenhorst zehn Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Tatverdächtiger wurde gestellt.

In der Zeit von Montag, 16. Dezember 2024, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 17. Dezember 2024, 08:00 Uhr, wurden mehrere in der Bremer Straße geparkte Pkw durch Tritte beschädigt. Drei waren auf einem Parkstreifen in der Nähe zur Syker Straße abgestellt, der vierte Pkw stand auf einem Parkplatz im Bereich der Asternstraße. Während diese Schäden dokumentiert wurden, meldeten sich weitere Geschädigte. Auch ihre Fahrzeuge befanden sich in der Nacht an der Bremer Straße und wiesen nun Schäden auf. Gegen 13:10 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf. Er hatte beobachtet, dass ein Mann in der Bremer Straße, Höhe Feldstraße, die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeworfen hatte und in Richtung Heidkrug floh. Der Zeuge folgte dem Mann, beschrieb ihn detailliert und sorgte dafür, dass Beamte der verständigten Polizei den Tatverdächtigen in der Nähe des Heidkruger Bahnhofs stellen konnten.

Gegen den 28-jährigen Delmenhorster wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass er auch für die durch Tritte hervorgerufenen Schäden verantwortlich sein könnte. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell