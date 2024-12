Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Ganderkesee und Falkenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Einfamilienhäuser in Ganderkesee und Falkenburg waren das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 14. Dezember 2024, 13:30 Uhr, bis Montag, 16. Dezember 2024, 15:00 Uhr, haben sich Unbekannte mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu einem Einfamilienhaus im Brookdamm in Ganderkesee verschafft. Sie durchwühlten anschließend alle Räume nach Wertgegenständen und flohen unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangt haben, steht noch nicht fest. Trotzdem entstanden Schäden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Einbrecher am Montag, 16. Dezember 2024, in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Falkenburg. Zwischen 11:40 und 13:05 Uhr suchten sie im Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Eine Zeugin gab Hinweise auf eine Frau und einen Mann, die sich in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben.

Sie beschrieb die Frau als:

- ca. 35 Jahre alt - ungefähr 165 cm groß - von zierlicher Statur - mit dunklen Haaren, zum Zopf gebunden - bekleidet mit einem hellen Pullover und einer hellen Steppweste - bräunlicher Teint

Der Mann war demnach:

- ca. 40 Jahre alt - 175 - 185 cm groß - von normaler Statur - trug einen dunklen Vollbart - dunkel gekleidet mit schwarzer Mütze - bräunlicher Hautton

Wer die Personen oder ein zu ihnen gehöriges Fahrzeug gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

