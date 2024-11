Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag den 25.11.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:06 Uhr in die Straße "Am Timmerbeul" zu einer Türöffnung alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter ausgerückt waren mussten nicht tätig werden, da die Tür bereits von einer Nachbarin mit einem Zweitschlüssel geöffnet wurde. Der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben und somit endete der Einsatz nach 16 min.

Um 08:43 Uhr ging es dann zu einem Brandmeldealarm zu einer Firma in den Ortsteil Voerde. Nachdem ein Trupp unter Atemschutz die entsprechenden Räumlichkeiten überprüft hatte , stand schnell fest ,dass der Auslösegrund eine defekte Leitung mit Wasserdampf war welche den Alarm ausgelöst hatte. Durch Abschaltung der entsprechenden Anlage trat kein Dampf mehr aus und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 50 min beenden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden .

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder wurde die Hauptamtliche Wache und der Löschzug Milspe /Altenvoerde um 19:27 Uhr in die Südstraße alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz wurde zur Erkundung in das Gebäude geschickt , und konnte schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um angebranntes Essen auf einem Herd, was bereits gelöscht war. Die Wohneinheit wurde durch die Bewohner gelüftet und somit endete der Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal um 19:45 Uhr.

Um 22.44 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Mitbürger hatte einen verletzten Fuchs gemeldet, der bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr auffindig war. Der Einsatz für die 4 Einsatzkräfte endete um 23.18 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell