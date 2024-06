POL-H: Zeugenaufruf: Kollision zwischen Autofahrer und Radfahrer nach Rotlichtverstoß - Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Hannover (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 08.06.2024, ist ein 44-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge nach einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Büren und Wulfelade verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 44-Jährige gegen 04:00 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße 307 aus Richtung Büren kommend in ...

