Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 16.11.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:34 Uhr nach Milspe zu einem Wassereinbruch in einem Gebäude alarmiert. Vor Ort war eine unbekannte Menge an Wasser durch eine Wasserleitung in das Gebäude ausgetreten, wodurch das Gebäude erheblich beschädigt wurde. Das Gebäude wurde dadurch unbewohnbar, und musste durch einen Mitarbeiter der Bauordnung begutachtet werden. Die Eigentümer wurden durch den Bereitschaftsdienst der Stadt vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften vor Ort.

Um 14:40 Uhr wurde der Löschzug der Hauptamtlichen Wache und die Löschgruppe Oberbauer zu einer Firma in die Breckerfelder Straße gerufen, dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz erkundet, wonach kein Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage ausfindig gemacht werden konnte. Der Einsatz der Feuerwehr Ennepetal endete um 15:01 Uhr.

Zu einer "Person hinter verschlossener Tür" wurde die Hauptwache um 23:30 Uhr in die Hagener Straße alarmiert. Ein Eingreifen war jedoch nicht notwendig, da nach Ermittlungen der Polizei sich die Person in einem Krankenhaus befand. Der Einsatz endete um 00.10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell