Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Kohlenmonoxid Melder

Ennepetal (ots)

Am 13.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:48 Uhr in den Ortsteil Hasperbach zu einer "Person hinter verschlossenen Wohnungstür" alarmiert. Beim Vorgehen zu der betroffenen Wohnung wurden die Einsatzkräfte durch einen Kohlenmonoxid Melder gewarnt, welchen die Einsatzkräfte aus Eigenschutz an der Kleidung tragen. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Ennepetal zur Einsatzstelle alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz räumte das Gebäude und nahm umgehend Messungen vor, welche keinen Kohlenmonoxidaustritt bestätigten. Die betroffene Person in dem Gebäude wurde umgehend dem anwesenden Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz für die 20 Einsatzkräfte endete um 17:08 Uhr.

