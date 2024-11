Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 06.11.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:10 Uhr zur Grundschule Altenvoerde alarmiert. Ausgelöst hatte die Brandmeldeanlage der Bildungseinrichtung.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und kontrollierte den ausgelösten Meldebereich. Die Anlage hatte bestimmungsgemäß durch Kochdämpfe ausgelöst. Die Anlage wurde zurück gestellt und Schüler und Lehrer konnten wieder in das Gebäude. Der Einsatz enedete um 11:38 Uhr.

Um 18:25 Uhr wurden die Hauptamtlichen Kräfte in den Kreuzungsbereich Kölnerstr. / Friedrichstr. alarmiert. Zwischen 2 PKW kam es zu einem Zusammenstoß. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und die Batterien an den Fahrzeugen abgeklemmt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete um 18:52 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell