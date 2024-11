Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 31.10.2024 kam es zu zwei Einsätzen für die Feuerwehr Ennepetal. Um 08:10 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Tür gerufen. Dieser Einsatz endete um 08:31 Uhr, weil die betroffene Person ausversehen auf Ihren Alarmknopf gedrückt hatte. Die 5 Feuerwehrmänner konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Um 10:09 Uhr hatte bei einer Firma in der Breckerfelder Straße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr Ennepetal, die mit dem Hauptamtliche Löschzug und 7 Feuerwehrleute ausrückte, kontrolliert die Einsatzstelle. Es stellte sich bei der Erkundung heraus, dass durch Bauarbeiten Staub aufgestiegen war. Der Staub hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, die von der Feuerwehr wieder zurückgesetzt wurde. Am Freitag um 06:33 Uhr unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Aufgrund baulicher Gegebenheiten, halfen die 4 Feuerwehrleute, den Rettungsdienst bei einem Transport einer Patientin zum Rettungswegen. Dieser Einsatz endete um 06:50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell