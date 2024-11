FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Ennepetal (ots) - Am Sonntag den 10.11.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 23.17 Uhr zu einen Brandmeldealarm in die Breckerfelder Straße alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich und konnte kurze Zeit später Entwarnung geben. Es handelte sich um einen technischen Defekt in der Brandmeldeanlage . Die Feuerwehr Ennepetal die mit 14 Einsatzkräften vor Ort war beendete den Einsatz um 23:48 Uhr Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal ...

