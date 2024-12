Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Im Bereich einer eingerichteten Nachtbaustelle auf der Autobahn 1 in Harpstedt gab es am Montag, 16. Dezember 2024, zwei Verkehrsunfälle. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 19:00 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus Gütersloh mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener erkannte er das Stauende zu spät, das sich aufgrund einer eingerichteten Baustelle gebildet hatte und fuhr auf den stehenden Lastzug eines 32-Jährigen aus Bremen auf. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Sattelzugmaschine des 54-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

Etwa eineinhalb Stunden (gegen 20:40 Uhr) später erkannte dann auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, also auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg, ein bislang unbekannter Fahrer die eingerichtete Baustelle. Kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener kollidierte er auf einer Distanz von ungefähr 50 Metern mit zehn aufgestellten Warnbaken auf dem linken Fahrstreifen. Die beleuchteten Baken wurden zerstört und mussten ersetzt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. An der Unfallstelle fanden Beamte der Autobahnpolizei einen Außenspiegel des möglicherweise verursachenden Pkws. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, unter 04435/9316-115 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

