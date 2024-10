Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zeugin meldet verdächtiges Fahrzeug - Dank der Polizei

Kempen (ots)

Am vergangenen Freitag ist einer aufmerksamen Autofahrerin gegen 19.30 Uhr aufgefallen, dass die Fahrerin des Autos vor ihr in Schlangenlinien fuhr und beinahe eine rote Ampel überfahren hätte. Aufgrund dieses Verhaltens rief die Frau umgehend die Polizei und meldete den Vorfall. Die Einsatzkräfte hielten das Fahrzeug später auf der St. Töniser Straße an. Sie bemerkten sofort den Alkoholgeruch, der aus dem Auto drang. Als sie die Fahrerin baten, aus dem Auto auszusteigen, musste die Frau sich am Dach ihres Autos festhalten. Die Fahrerin gab zu, vor der Fahrt Sekt getrunken zu haben, ein Alkoholtest bestätigte dies. Ihr war es nicht bewusst, dass sie damit möglicherweise andere hätte gefährden können. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges entdeckten die Polizisten frische Schäden an der rechten Stoßstange. In der Folge fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der Frau, eine 50-Jährige Nettetalerin, wurde eine Blutproben entnommen, das Team stellte den Führerschein sicher. Die Ermittlungen dauern an. Wir danken der aufmerksamen Zeugin, denn ohne ihren Hinweis hätten wir die augenscheinlich fahruntaugliche Autofahrerin nicht aus dem Verkehr ziehen können. Grundsätzlich appellieren wir an alle: Seien Sie aufmerksam und melden Sie uns, wenn Sie wie in diesem Fall etwas Auffälliges oder Verdächtiges beobachten. Dann können wir schnell handeln und Gefahren abwehren. Auch bei der Aufklärung von anderen Taten können selbst kleine Hinweise helfen. Selbst wenn Sie denken, dass das nichts ist oder uns nicht hilft. Vielleicht ist Ihre Beobachtung genau das Puzzle-Teil, was uns noch fehlt. /fl (938)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell