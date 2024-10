POL-VIE: Viersen-Rahser: Zwei gesprengte Briefkäste - keine Verletzten

Viersen (ots) - Am Samstag, 26. Oktober, gegen 21.30 Uhr ist ein Mann auf der Hauptstraße in Viersen von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Glasflasche geschlagen und verletzt worden. Der 47-Jährige, der im Rollstuhl sitzt, befand sich an einer Parkbank an einem Discounter an der Hauptstraße. Der Unbekannte soll ihn zunächst geschlagen und ihm dann die ...

mehr